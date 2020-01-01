برلماني: السيسي في طريق التنمية والإصلاح رغم الظروف والتحديات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:24 م
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبداللطيف هيبة
أشاد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لا يمل ولا يكل من افتتاح المشروعات التي تصب في مصلحة المواطن والدولة.

وقال "البطيخي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر": إنه بالرغم من الظروف والتحديات التي مرت بها مصر من جائحة كورونا وإعادة العالقين بالخارج، وامتحانات الثانوية العامة، ومواجهة الإرهاب والملف الليبي وسد النهضة، إلا أن الرئيس يسير في طريق التنمية والإصلاح بتوفيق من الله عز وجل، ولا يتوقف عن افتتاح المصانع وإقامة المشروعات القومية.

وأوضح "البطيخي" أن افتتاح هذه المصانع ستعمل على تقليل البطاله وتوفير فرص عمل للشباب، ومن المتوقع أنها ستغطي جزء كبير من السوق المحلي والاكتفاء الذاتي والاتجاه إلى التصدير، مؤكدًا أن المواطن المصري يشعر جيدا بالجهد الكبير الذي يبذل من الرئيس ومجلس الوزراء والقطاعات التابعة للقوات المسلحة من جديه في التعامل وإخلاص وإتقان في العمل، ولا يمكن لأي مصري منصف أن ينكر ما يقوم به الرئيس من إنجازات في وقت واحد وتحت ضغط من جميع الاتجاهات.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هذه المصانع تم تجهيزها بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية، مما يؤدي إلى إنتاج منتجات ذو قيمة جيده.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى ٦ مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

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