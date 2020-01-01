بعد نصائح السيسي.. 6 طرق سهلة لانقاص الوزن

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:22 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
"كلنا عارفين أن نتيجة الاغلاق وزننا زاد شوية.. من فضلكم ما أمكن ممارسة الرياضة في مواجهة لدعم المناعة".. هكذا تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أهمية نقص الوزن خلال افتتاح مدينة الروبيكي الصناعية، نظرا لخطورة السمنة.

وهناك عدة أمراض تسببها السمنة على رأسها: التهابات المفاصل، النقرس، النوبات القلبية، متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، الاكتئاب.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أسهل الطرق التي يمكن من خلال أن يعمل الإنسان على فقدان وزنه:

- تناول قشر الرمان يساهم في عملية التخسيس لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقوية مناعة الجسم والعديد من الفوائد الأخرى وبالأخص في عملية التخسيس، لأنه يعطي الشعور بالامتلاء بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف الغذائية، وبالتالي يساعد في عدم تناول الطعام بنسبة كبيرة.

- تناول ما يقرب من لترين ونصف من الماء يوميا، والحرص على تناول الخضروات والفواكه، يحسن من كفاءة عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، ما يساهم فى عدم تكون الدهون.

- تناول القرفة تساهم فى جعل مستويات الأنسولين فى الدم جيدة له نتائج طيبة جدا فى عملية التخسيس والحفاظ على جسم رشيق، ويمكن تناولها بالغلى مع الشاى، أو عن طريق رش القليل منها على القهوة، أو الزبادى، أو قطع الفاكهة وخاصة التفاح والكمثرة.

- هناك مشروبات كالشاي الأخضر تساهم في خفض الوزن وله عامل كبير في حرق الدهون ولا يخلو نظام غذائي من تواجده فيه وكثرة تناوله وخاصة على الريق صباحًا، نظرًا لسرعته الفائقة في حرق الدهون، وكذلك الجنزبيل خاصة عند إضافة عصير الليمون لها وتناولها بعد الوجبة الغذائية الرئيسة، حيث أنه يرفع معدل حرق السعرات الحرارية والسمنة.

- يجب التقليل من تناول السكر، فالمسموح به في اليوم هو ملعقتين فقط من السكر، قم بتوزعيهم خلال اليوم كله واذا كنت فى حاجه إلى تناول المزيد من السكر ينصح بتناول السكر الدايت.

- وبعيدا عن المشروبات والمأكولات فالنوم ساعة زيادة عن عدد ساعات النوم لدى الفرد الواحد تساعده على خساره 14 كيلو خلال السنه بينما النوم أقل من 7 ساعات يساعد على الشعور بالجوع وتناول المزيد من الوجبات الليلية وبالتالى زيادة الوزن.

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