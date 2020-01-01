تعرف على حقيقة حبس شقيقة أحمد فلوكس عقب اتهامها بسرقة حسابه

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:22 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
مي مرسي
قامت عائلة أحمد فلوكس، بإصدار بيانا صحفيا للرد على ما تم تداوله بإتهام يسر شقيقة "فلوكس" بسرقتها لحسابات شقيقها.

وجاء ذلك عقب حكم المحكمة بحبس شقيقة أحمد فلوكس،6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لإتهامها في هذه القضية، ونفت عائلة "فلوكس" ذلك موذحين أن يسر شقيقة "فلوكس" تدير جميع حساباته وعقب تقديمه البلاغ تبين أن من فعل ذلك داخل شركة الدعاية والإعلان التي تديرها يسر مما جعلها متهمة في هذه القضية.

وعارضت عائلة "فلوكس" حكم المحكمة وقرر التنازل عن المحضر قائلا: "نحن أشقاء وما حدث كله بسبب سوء فهم،فالقضية من شهر فبراير ولم نتابع مجراها إلى أن وصلنا لخبر الحبس المتداول".

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