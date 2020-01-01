قفزة كبيرة بأعداد حالات الشفاء من كورونا في العراق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3918 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، في مؤشر على ارتفاع معدل حالات الشفاء.

وذكر بيان للوزارة: "تم فحص 16922 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 946761 نموذجاً"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف، أن "الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 2747 إصابة و77 حالة وفاة بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الاثنين، تسجيل 2553 إصابة جديدة و96 حالة وفاة بكورونا.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 115332 إصابة، والوفيات 4535 وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء 81062 حالة.

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