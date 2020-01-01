أحمد السعدني يهنئ هنادي مهنى بعيد ميلادها

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:45 م
احمد السعدني
احمد السعدني
مي مرسي
هنأ الفنان أحمد السعدني الفنانة هنادي مهنى بعيد ميلادها، وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "السعدني" قائلا: "كل سنة وانت طيبة هنودي".

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى، شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" و"الفتوة" وحقق المسلسلان نجاحا كبيرا.

مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد وهالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي.

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