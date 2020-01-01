دراسة جديدة حول دور الشوكولاتة الداكنة في فقدان الوزن

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
وكالات
يوجد العديد من الفوائد لتناول الشوكولاتة الداكنة، يأتي في مقدمتها دورها في خفض ضغط الدم، وحماية القلب والدماغ، وكبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة.

وأكدت دراسة نشرتها مجلة "health" أنه من الممكن إدراج الشوكولاتة الداكنة كواحد من مكونات نظامك الغذائي، إذا أردت فقدان الوزن شريطة أن تتناولها باعتدال.

وتنصح المختصة وخبيرة التغذية سينيثيا ساس بدمج كميات بسيطة من الشوكولاتة الداكنة في الوجبات العادية بدلاً من تناولها على شكل ألواح، لأنك غالباً لن تستطيع التحكم بالكمية التي تتناولها في الحالة الثانية.

وتشير الدراسة إلى أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في قمع الشهية، ليس ذلك فحسب، كما أنه يحتوى على كمية لا بأس بها من الألياف التي يمكن أن تؤخر الشعور بالجوع والإحساس بالشبع لفترة أطول، وتظهر الأبحاث أيضا أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تقلل من الرغبة في تناول الأطعمة الدهنية.

كما أن تناول كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة تساعدك على الاسترخاء، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يميلون إلى تناول المزيد من الطعام عند الشعور بالجوع، فتناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة لن يقلل فقط الرغبة الشديدة، ولكن أيضا يقلل الإجهاد.

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