كارتيرون يستبعد 13 لاعبًا من مواجهة طنطا استعدادا للقاء الجيش

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على استبعاد كل من محمد أبو جبل، محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى محمد، أسامة فيصل من مباراة طنطا الودية المقامة حاليا باستاد الجيش ببرج العرب. 

وجاء قرار الجهاز الفني باستبعاد اللاعبين من مباراة اليوم أمام طنطا، استعداد لمواجهة طلائع الجيش الودية غدا الأربعاء على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الفريق الودية قبل إستئناف الموسم الكروي الحالي.

ترتيب الدوري المصري قبل عودته:

1- الأهلي ٤٩ نقطة
2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة
3- بيراميدز ٣٢ نقطة
4- الزمالك 31 نقطة
5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة
6- سموحة ٢٥ نقطة
7- انبي ٢٥ نقطة
8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة
9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة
10- المصري ٢٠ نقطة
11- الجونة ٢٠ نقطة
12- حرس الحدود ١٩ نقطة
13- أسوان ١٨ نقطة
14- طلائع الجيش ١٧ نقطة
15- طنطا ١٦ نقاط
16- وادي دجلة ١٥ نقاط
17- مصر المقاصة ١٤ نقطة
18- نادي مصر ١١ نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

هدرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

درست القانون وحفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق.. 8 معلومات لا تفوتك عن «نهاوند سري» مُذيعة قناة الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

نجم الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

برشلونة يُقرر التصعيد ضد آرثر ميلو

منذ أقل من ساعة

شاهد - وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة

منذ 41 دقيقة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لطلائع الجيش والزمالك.. عبدالسلام بديل لحازم إمام ومصطفي محمد يقود الهجوم

مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الإنتاج الحربي.. مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر on sport

التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري الممتاز

قائمة الزمالك ضد زيسكو.. عائدون بالجملة وغياب جمعة وشيكابالا

قائمة المستبعدين للزمالك أمام الجونة

عاجل.. قائمة الزمالك ضد دجلة.. ضم كاسونجو في غياب عواد و8 نجوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

04:38 م

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

05:03 م

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

01:31 م

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

08:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»