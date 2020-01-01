تشكيل حكومة مصغرة في مالي للتفاوض مع الأحزاب المتصارعة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
وكالات
قرر رئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، تشكيل حكومة مصغرة من 6 أعضاء يقودها رئيس الوزراء، بوبو سيسي، وستطون مكلفة بالتفاوض مع الأحزاب المتصارعة في البلاد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأعلنت الأمينة العامة للرئاسة المالية، كاميسا كامارا، أن "هذه الحكومة تتألف من الوزارات السيادية التالية: "الدفاع، العدل، الأمن، الإدارة الإقليمية، والخارجية، والاقتصاد والمالية".

وبناء على اقتراح رئيس الحكومة المالية، الذي عُين مجددا في منصبه في 11 يونيو بعد استقالة الحكومة إثر الانتخابات التشريعية، عين الرئيس المالي، إبراهيما داهيرو دمبيلي، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى القوات المسلحة والعضو في الحكومة السابقة، وزيرا للدفاع.

وبقيت حقيبة الإدارة الإقليمية بيد أبو بكر ألفا باه، وأوكلت وزارة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، الذي كان مكلفا بإصلاح قطاع الأمن.

وعين المحامي والسياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، فيما احتفظ وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، تييبيلي درامي، بحقيبته الوزارية.

وعين المصرفي المتقاعد عبد الله دافي، الذي يعد مقربا من شريف نيورو، معلم القيادي في الحركة الاحتجاجية الإمام محمود ديكو، وزيرا للاقتصاد والمالية.

وعقد قادة مجموعة إقليمية في غرب إفريقيا "إيكواس" أمس الاثنين، قمة حول الأزمة السياسية التي تعصف بجمهورية مالي، بعد أيام من محاولة وساطة فاشلة.

وقدمت المجموعة خطة تقضي بتعيين سريع لمحكمة دستورية جديدة لتسوية الخلاف المتعلقة بالانتخابات التشريعية وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية.

أخبار تهمك

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يُقرر التصعيد ضد آرثر ميلو

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد - وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة

منذ 38 دقيقة

هدرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

درست القانون وحفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق.. 8 معلومات لا تفوتك عن «نهاوند سري» مُذيعة قناة الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

04:38 م

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

05:03 م

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

01:31 م

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

08:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»