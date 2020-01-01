اليابان تحذر من "صراع عنيف" بين الصين والولايات المتحدة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
وكالات
حذرت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانج كيونج-هوا، من أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أغلق كل منهما قنصلية في بلد الآخر، قد تتحول إلى "صراع عنيف".

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء، جرت خلاله مناقشة التصعيد بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت خلال الاجتماع: "حتى الاحتكاكات الصغيرة يمكن أن تتصاعد إلى صراع عنيف، ويبدو من الصعب إيجاد حل وسط والسعي للتعاون".

وأضافت: "تحت هذه الظروف، نحتاج إلى أن نتحلى بالوعي، ونستعد لاحتمال مواجهة مستويات أعلى من التحديات الخارجية".

وكوسيلة للاستجابة بشكل أفضل للتوترات المتزايدة، اقترحت الوزيرة مجموعة من المبادئ في أربعة مجالات: الأمن، والاقتصاد، والعلوم والتكنولوجيا، والقيم والمعايير.

أما بالنسبة للمجال الأمني، فقد دعت إلى توسيع دور سيئول في تعزيز الاستقرار الإقليمي مع توطيد التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي.

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