صفقة تبادلية مرتقبة بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن بايرن ميونخ الألماني يخطط لعقد صفقة تبادلية مع إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن تياجو ألكانتارا سيرحل في الصيف الحالي عن بايرن ميونخ وبالتالي سيحتاج الفريق البافاري للتعاقد مع بديل.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن بايرن ميونخ يدرس إبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها ألكانتارا إلى إنتر ميلان مقابل انضمام مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوف الفريق الألماني.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن العديد من التقارير كانت قد كشفت عن اهتمام ليفربول الشديد بالتعاقد مع تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 29 عامًا علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2021 وأنه لا ينوي تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تياجو ألكانتارا يلعب في بايرن ميونخ منذ عام 2013 قادماً من برشلونة وخاض مع بايرن ميونخ حتى الآن 230 مباراة في جميع البطولات وسجل 31 هدفًا وصنع 37 هدف آخرين.

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