بعد إطلاق اسمها على مترو الزمالك.. من هي "المرأة الحديدية" صفاء حجازي؟

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أعان المهندس كامل الوزير وزير النقل تسمية محطة مترو "الزمالك" باسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ولاقى هذا ترحيبًا كبيرًا من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا كما لاقى ترحيبًا كبيرًا من العاملين في مجال الإعلام وصدى واسع وعلى وجه الخصوص العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.





وترصد بوابة " الفجر" أبرز المعلومات عن صفاء حجازي في النقاط التالية:





1- صفاء حجازي هي إعلامية ورئيسة إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري منذ شهر إبريل عام 2016.





2- صفاء حجازي هي أول سيدة تتولى مهام منصب رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون وهي ثاني رئيس للإتحاد بعد ثورة 2013 في مصر حيث تولت هذا المنصب بعد عصام الأمير الذي أقيل من المنصب في نفس الشهر.





3- صفاء حجازي تخرجت من قسم المحاسبة في كلية التجارة جامعة المنصورة عام 1984.





4- صفاء حجازي يلقبها العاملون في ماسبيرو بلقلب المرأة الحديدية.





5- صفاء حجازي تردد حولها أخبار بزواجها من رئيس ديوان الرئيس الأسبق حسني مبارك " زكريا عزمي " إلا أنه حتى الآن هذه المعلومات في الكتمان ولم تثبت صحتها من عدمها.





6- صفاء حجازي التحقت بالعمل الإعلامي بعد أن قرأت إعلان في إحدى الصحف عن طلب مذيعات ونجحت في إختبار الإذاعة المصرية بعد أن حصلت على حوار مع رئيس الحكومة عاطف صدقي ونجحت أيضًا في تسجيل برنامج مع كامل الشناوي ومصطفى أمين عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.





7- صفاء حجازي تزامنت بدايتها في التلفزيون المصري مع بداية إنطلاق الفضائية المصرية عام 1990.





8- صفاء حجازي بدأت في عملها في التلفزيون المصري كقارئة نشرة وسافرت لتغطية حرب الخليج بعد أن طلب منها التلفزيون المصري ذلك.





9- صفاء حجازي استمر عملها الإعلامي 20 عامًا.





10- صفاء حجازي من أهم أعمالها برنامج بيت العرب على التلفزيون المصري من تمويل جامعة الدول العربية حيث أجرت حوارات مع ملوك ورؤساء الدول العربية بالإضافة إلى تغطيتها أحداث القمم العربية ونشاط الجامعة العربية.





11- صفاء حجازي في عام 2007 تم منعها من الظهور على التلفزيون المصري على خلفية حملة قام بها التلفزيون بهدف إستبعاد المذيعات ذوات الوزن الزائد وذلك بعد عملها لمدة 17 عامًا كمقدمة نشرة التاسعة.





12- أصيبت صفاء حجازي في عام 2008 بمرض أقعدها عن الظهور في التلفزيون لمدة عام كامل وبسبب هذا المرض فقدت من وزنها أكثر من 20 كيلو جرام.





13- صفاء حجازي في عام 2013 تولت رئيسة قطاع الأخبار بعد إبراهيم الصياد الذ ي خرج على المعاش في تلك الفترة بعد فشل قطاع الأخبار في تغطية أحداث كرداسة والتي قامت بتعيينها الإعلامية درية شرف الدين وزيرة الإعلام.





14- صفاء حجازي هي أول سيدة تتولى منصب رئيس قطاع الأخبار.





15- صفاء حجازي في عام 2015 تم تكريمها من اللواء مهاب مميش على جهودها في ظهور حفل إفتتاح قناة السويس الجديدة بمظهر رائع بعد هذا مباشرة طلب عصام الأمير رئيس التلفزيون في نفس العام من رئيس الوزراء المصري وقتها المهندس إبراهيم محلب أن يتم إقالة صفاء حجازي من منصبها على خلفية مشاكل إدارية في قطاع الأخبار إلا أن طلب الأمير قوبل بالتأجيل وبعدها تولت صفاء حجازي منصب رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون بعد عصام الأمير وهذا نتيجة قوة إدارتها لقطاع الأخبار.





16- صفاء حجازي توفيت في 28 مايو عام 2017 بعد صراع مع المرض حيث كانت تتلقى العلاج خارج مصر.



