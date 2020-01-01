"طالبان" تعلن وقف إطلاق النار في أفغانستان ثلاثة أيام خلال عيد الأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلن المتحدث باسم "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء، إن الحركة ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في أفغانستان بدءًا من يوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى.

وأضاف ذبيح الله مجاهد في تغريدة على "تويتر": "حتى يقضي شعبنا أيام العيد الثلاثة في طمأنينة وسعادة، تلقى جميع المقاتلين تعليمات بعدم تنفيذ أي عملية".

وأشار إلى أن مقاتلي طالبان سيردون في حالة تعرضهم لأي هجوم من القوات الحكومية.

وتصاعدت وتيرة العنف في أفغانستان خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تعثر اتفاق لمبادلة السجناء بين الحكومة وطالبان.

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