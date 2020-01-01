رئيس مدينة رأس غارب يحظر تعليق لفتات الدعاية الانتخابية بالميادين (صور)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد طه
أصدر اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تعليمات بحظر لفتات الدعاية لمرشحي مجلس الشيوخ بميادين وشوارع المدينة، حفاظًا على الشكل الحضارى والجمالي.

واجتمع رئيس مدينة رأس غارب، مع أصحاب الفراشة بالمدينة للتنبيه عليهم بحظر ومنع عمل دعايات انتخابية على الميادين العامة بالمدينة، مشيرا إلى أنه سيجري تطبيق القانون على كل من يخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضح رئيس المدينة إلى الاستجابة الفورية من أصحاب الفراشة للتعليمات، حيث جرى إزالة جميع الدعاية الانتخابية من ميدان المجمع التجاري وميدان السنترال، موضحًا أن ذلك يأتي من منطلق الحرص والحفاظ على مقدرات الدولة والاهتمام بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة، والحفاظ على الممتلكات العامة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.

وأوضح والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
رئيس مدينة رأس غارب يحظر تعليق لفتات الدعاية الانتخابية بالميادين (صور)
رئيس مدينة رأس غارب يحظر تعليق لفتات الدعاية الانتخابية بالميادين (صور)
رئيس مدينة رأس غارب يحظر تعليق لفتات الدعاية الانتخابية بالميادين (صور)
رئيس مدينة رأس غارب يحظر تعليق لفتات الدعاية الانتخابية بالميادين (صور)
رئيس مدينة رأس غارب يحظر تعليق لفتات الدعاية الانتخابية بالميادين (صور)
رئيس مدينة رأس غارب يحظر تعليق لفتات الدعاية الانتخابية بالميادين (صور)

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