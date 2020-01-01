حسين السيد يحضر مباراة الأهلي والجونة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:28 م
حسين السيد
حسين السيد
علي نبوي
حرص حسين السيد لاعب النادي الأهلي، والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي على حضور مباراة الفريق الأحمر الودية أمام الجونة والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستغل الظهير الأيسر للفريق الأحمر تواجده في القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل متابعة المباراة التي تقام حاليا.

ومن المقرر أن يسافر حسين السيد إلى تونس خلال الفترة المقبلة من أجل الانضمام إلى تدريبات فريقه استعدادًا لعودة مباريات الدوري التونسي.

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