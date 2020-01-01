الزمالك يستأنف تدريباته السبت

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

كشف أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل التواجد بمعسكر مغلق بمدينة برج العرب.

وقال زاهر إن الفريق سيخوض مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدا الأربعاء على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ثم يخوض التدريبات الجماعية صباح الخميس قبل العودة للقاهرة.

وأضاف: "الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرر منح اللاعبين إجازة الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، على ان نستأنف التدريبات مرة أخرى يوم السبت.

ومن ناحية أخرى أكد زاهر أن هناك تواصل مستمر مع السفير المصري في المغرب من أجل عودة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، ونتابع الأمر بشكل يومي بالتنسيق بين السفارة وإدارة النادي.

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