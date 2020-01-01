العثور على جثة متفحمة في المنطقة الصناعية بأكتوبر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:24 م
ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، أمس الإثنين، على جثة متفحمة بموقع حريق هائل اندلع في جمالون على مساحة 20 ألف مترا بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة من غرفة النجدة، بالعثور على جثة متفحمة بموقع حريق مخزن تابع لشركة مقرمشات شهيرة.

معاينة رجال الحماية المدنية تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بينت إلى أن الجثة لأمين مخازن حررت أسرته بلاغا بفقده إبان نشوب الحريق بالمنطقة الصناعية أول أمس الأحد.

وكشفت التحريات الأولية لأجهزة الأمن بالجيزة، أن الجمالون المندلع به النيران بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر، على مساحة 20 ألف مترا، ملك شركة سيارات.

وبينت التحريات، أن 4 ألاف متر من بين الـ20 ألف مترا، مأجرة لشركة مقرمشات شهيرة، مشيرة إلى أن الحريق إنحصر في الـ4 ألاف متر الخاصين بشركة المقرمشات، وتسبب في إحتراق كميات كبيرة من الذرة المخزنة والمعدة للتصنيع، والمعدات وماكينات التصنيع.

وأوضحت التحريات، أن جهود قوات الدفاع المدني منعت إمتداد النيران لـ 40 سيارة حديثة، وخزانات السولار.

ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على حريق هائل إندلع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية أن المخزن المندلع به النيران بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، تابع لمصنع مقرمشات شهير.

وعززت الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والحماية المدنية بالقليوبية بقوات من الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على حريق المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ووصل عدد سيارات الإطفاء 30 سيارة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجمالون المندله به النيران بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر، على مساحة 20 ألف متر، يحوي ربعه على أتوبيسات مركونة والنصف يحوي على كميات كبيرة من الذرة المعدة للتصنيع، وجزء من خزانات السولار، والمواتير، والمعدات الخاصة بالتصنيع، موضحة إلى أن الحريق إلتهم كميات الذرة والمواتير والمعدات وحاصرت القوات ألسنة اللهب قبل وصولها إلى خزانات السولار والأتوبيسات.

وبينت المعاينة الأولية لقوات الدفاع المدني بالجيزة، أن الحريق اندلع بـ"جمالون"، على مساحة 20 ألف مترا، يحوي على اتوبيسات، ومعدات وأجهزة، وكميات كبيرة من الذرة المعدة للتصنيع.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع بالجزء الخاص بخزانات سولار والمعدات والمواتير، كميات الذرة المخزنه وتم محاصرة ألسنة اللهب قبل تمددها إلى الاتوبيسات وخزانات السولار.

وكانت دفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق هائل، شب داخل مخزن بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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