المركزي الأوروبي يطالب البنوك بوقف صرف التوزيعات النقدية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
طالب البنك المركزي الأوروبي البنوك بوقف صرف أي توزيعات نقدية للمساهمين حتى العام المقبل للمحافظة على قوتها المالية في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.
 
كما طالب البنك المركزي في بيان صدر اليوم، الثلاثاء، البنوك بعدم إعادة شراء الأسهم حتى يناير المقبل وأن "تتبنى سياسة معتدلة للغاية فيما يتعلق بالأجور المتغيرة لكبار مسؤوليها".
 
وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن البنك المركزي الأوروبي يدرس مطالبة البنوك بوقف صرف التوزيعات النقدية حتى نهاية العام الحالي على الأقل.
 
وكان البنك المركزي قد طالب البنوك في مارس الماضي بوقف صرف التوزيعات النقدية حتى أكتوبر المقبل في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على السيولة النقدية لدى البنوك في ظل إجراءات الإغلاق الاقتصادي التي تم تطبيقها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد والتي أضعفت الاقتصاد.
 
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن هذه الخطوة تأتي مقابل مساعدات غير مسبوقة قدمها البنك المركزي للبنوك التجارية لمساعدتها في مواجهة تداعيات الجائحة.

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