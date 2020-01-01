البنك الدولي: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تعزز الدخل الإقليمي





أكد البنك الدولي أنه في حال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لقارة إفريقيا بشكل كامل فمن شأنها أن تعزز الدخل الإقليمي بنسبة 7 في المئة (450 مليار دولار) وتسهم في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول عام 2035.









و اعتبر تقرير أصدره البنك اليوم أن هذه الاتفاقية فرصة كبيرة للدول لتعزيز نموها، والحد من الفقر، وتوسيع الشمول الاقتصادي مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المكاسب سيكون ذا أهمية خاصة، بالنظر إلى الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا التي من المحتمل أن تسبب خسائر في الإنتاج تصل إلى 79 مليار دولار في إفريقيا في عام 2020.









وكانت 49 من بين 55 دولة في إفريقيا قد وقعت في مارس 2018 على الاتفاقية، لإنشاء سوق قاري واحد للسلع والخدمات، مع حركة حرة وغير مقيدة لرجال الأعمال والاستثمارات.



