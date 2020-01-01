البنك الدولي: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تعزز الدخل الإقليمي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر

 أكد البنك الدولي أنه في حال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لقارة إفريقيا بشكل كامل فمن شأنها أن تعزز الدخل الإقليمي بنسبة 7 في المئة (450 مليار دولار) وتسهم في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول عام 2035.


و اعتبر تقرير أصدره البنك اليوم أن هذه الاتفاقية فرصة كبيرة للدول لتعزيز نموها، والحد من الفقر، وتوسيع الشمول الاقتصادي مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المكاسب سيكون ذا أهمية خاصة، بالنظر إلى الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا التي من المحتمل أن تسبب خسائر في الإنتاج تصل إلى 79 مليار دولار في إفريقيا في عام 2020.


وكانت 49 من بين 55 دولة في إفريقيا قد وقعت في مارس 2018 على الاتفاقية، لإنشاء سوق قاري واحد للسلع والخدمات، مع حركة حرة وغير مقيدة لرجال الأعمال والاستثمارات.

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

منذ ساعة

شاهد - وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة

منذ نصف ساعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

درست القانون وحفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق.. 8 معلومات لا تفوتك عن «نهاوند سري» مُذيعة قناة الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 6 ساعات

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

هدرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ 39 دقيقة

عاجل - مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يُقرر التصعيد ضد آرثر ميلو

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

04:38 م

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

05:03 م

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

01:31 م

برشلونة يُقرر التصعيد ضد آرثر ميلو

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»