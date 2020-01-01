في لقاء تليفيزيوني سابق.. محمد رمضان يتوقع وصولة للعالمية

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نشر الفنان محمد رمضان فيديو قديم له أثناء لقاء تليفيزيون وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهر "رمضان"، في الفيديو وكان يردد" بدل ابقي نجم مصر بس ليه مبقاش نجم العالم" وكان عمره 19 سنه فقط في هذا الفيديو".



وعلق " رمضان" علي الفيديو قائلاً :" كان عمري ١٩ سنة في هذا اللقاء وحرفياً كان لا يعرفني احد في الشارع المصري تقريباً غير أبويا وأمي ثقة_في_الله_نجاح ومازالت الرحلة مُستمرة ".



و طرح الفنان محمد رمضان أغنيتة الجديدة" تيك توك" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع "الفيديوهات" يوتيوب" وحازت الأغنية علي إعجاب الجماهير ونالت الكثير من المشاهدات علي "يوتيوب" في وقت قصير جداً، وهذا هو المعروف بالنسبة لأعمال محمد رمضان سواء في الغناء او التمثيل.



يشار إلي طرح محمد رمضان أيضاً منذ فترة أغنية" كورونا فيروس"، وتصدرت مؤشرات البحث في يوتيوب ووسائل التواصل الإجتماعي، وحازت ايضاً علي الكثير من المشاهدات، كما انه أبهر الجمهور بادائة في مسلسل" البرنس" الذي عرض علي شاشة الdmc في شهر رمضان.

