أحمد سعد يعلن عن موعد طرح أغنية "100 حساب" التي تجمعه بحسن شاكوش

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أعلن الفنان أحمد سعد عن موعد طرح أغنية "100 حساب" والتي جمعته بالمطرب الشعبي حسن شاكوش وذلك من خلال بوستر الأغنية عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "سعد" تعليقا على البوستر قائلا: "وأخيرا بكرة الساعة 5هتنزل أغنيتي أنا وحسن شاكوش"،ومن المقرر أن يتم طرحها غدا الأربعاء.



وكان أحمد سعد قد آثار الجدل، عقب إعلانه عن مشاركته في أغنية مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، وكان من المفترض ان يتم طرح الأغنية منذ فترة ولكن كان سبب تأجليها الخلافات بين "شاكوش" ونقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر.