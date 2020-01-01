عاجل - ظهور 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في الاتحاد السكندري





أظهرت نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والجهاز الفني والإداري والطبي إيجابية 3 حالات بفيروس كورونا كوفيد - 19.









وكشفت النتائج عن ظهور حالتان إيجابيتان للاعبان من فريق الكرة فيما كانت الحالة الثالثة لأحد أفراد الجهاز الفني لزعيم الثغر.









وتم اتخاذ الإجراءات لعزل المصابين من خلال طبيب الفريق عمرو الأشلم والذي سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بعلاج المصابين وعزلهم بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم.





ترتيب الدوري المصري قبل عودته:

1- الأهلي ٤٩ نقطة 2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة 3- بيراميدز ٣٢ نقطة 4- الزمالك 31 نقطة 5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة 6- سموحة ٢٥ نقطة 7- انبي ٢٥ نقطة 8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة 9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة 10- المصري ٢٠ نقطة 11- الجونة ٢٠ نقطة 12- حرس الحدود ١٩ نقطة 13- أسوان ١٨ نقطة 14- طلائع الجيش ١٧ نقطة 15- طنطا ١٦ نقاط 16- وادي دجلة ١٥ نقاط 17- مصر المقاصة ١٤ نقطة 18- نادي مصر ١١ نقطة





