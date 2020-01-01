رسميا.. السد القطري يتعاقد مع تاباتا

أعلن نادي السد القطري لكرة القدم تعاقده رسميا مع رودريجو تاباتا لمدة موسم واحد، بعد انتهاء عقده مع الريان بنهاية يونيو الماضي.





ورفض الريان تجديد عقد تاباتا بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق ليصبح حرا في الانتقال لأي نادي آخر، حيث كان انضم إلى الفريق في عام 2011 وفاز معه بلقب بطولة الدوري القطري، وكأس الأمير مرتين، وكأس ولي العهد مرة واحدة.





ونشر نادي السد مقطع فيديو لمجموعة من أهداف تاباتا بقميص السد عندما انتقل لصفوفه في يناير 2014 ،وساهم في فوز الفريق بلقب بطولة كأس الأمير.





وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى دخول نادي السيلية في مفاوضات مع اللاعب برئاسة عبد الله العيدة، لكن المفاجأة جاءت بإعلان السد عن تعاقده مع تاباتا لموسم واحد رسميا.





وكشف أحمد الأنصاري المسئول الإعلامي لفريق السد القطري عن انتهاء المفاوضات سريعا مع قائد الريان السابق، وذكر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن التفاوض بدأ مع تاباتا أول أمس، بطلب من مدرب الفريق الإسباني تشافي هيرنانديز، ووافق اللاعب على العرض بالفعل وتم الإعلان رسميا عن الصفقة في أقل من 48 ساعة.





وذكر الأنصاري أن النادي ينقصه صفقة واحدة على مستوى المحترفين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وتشير بعض الأنباء إلى دخول نادي السد في مفاوضات مع نجم مانشستر سيتي ديفيد سيلفا للفوز بتوقيعه ليغلق النادي ملف المحترفين، بعد رحيل الإسباني جابي الذي انتهى عقده مع الفريق.



