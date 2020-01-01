تعرف على حقيقة إصابة معتصم النهار وعائلته بكورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:56 م
معتصم النهار
معتصم النهار
مي مرسي
قام الفنان معتصم النهار، بالرد على شائعات إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال مشاركته لنتائج التحليل عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "النهار" قائلا: "لكثرة الشائعات والأقاويل، اضطررت لإدراج نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا. الحمد لله النتيجة سلبية، وأنا وعائلتي بألف خير الحمد لله على نعمة الصحة، وأتمنّى العافية للجميع والشفاء للمرضى".

وعلى الجانب الآخر كان النجم معتصم النهار قد كشف سابقا عن مشاركته في عمل فني مع دانيلا رحمة قائلا: " انا راح اكون نصاب او مستر اكس انا ودانيلا بس احنا ما اخدنا القرار بنسبة مية بالمية تجاه البطلة بس يعني تقريبا اغلي العناصر صارت جاهزة وان شاء الله قريبا بيكون اخبار حلوة عن العمل".

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