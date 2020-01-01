نجوم الفن والمشاهير يستمتعون بالأجواء الصيفية في الساحل

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حرص عدد من نجوم الفن، على الإستمتاع بالأجواء الصيفية معا وقضاء إجازو صيفية وذلك عقب مرور وقت طويل بالبقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر في الصور عدد من النجوم منهم المنتج جمال العدل والفنان أحمد السقا، ومحمد إمام والشاعر أمير طعيمة، وحمدي بدر وأحمد رزق وكريم فهمي، وغيرهم.



وكان عام 2020 ملئ بالأحداث، سواء في الساحة الفنية أو غيرها، وخاصة انتشار فيروس كورونا المستجد مما حال دون استمتاع عدد من النجوم بالأجواء الصيفية على الشواطئ ككل عام.