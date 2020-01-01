بإطلالة غريبة.. أسماء أبو اليزيد في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:12 م
اسما ابو اليزيد
اسما ابو اليزيد
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة أسماء أبو اليزيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها، ظهرت بإطلالة غريبة جداً، وعلقت قائلة"انظر للشيء الإيجابي في اليوم، حتى إذا لو بعض الأيام ثقيلة لابد أن تنظر إلى القليل من الصعب فيها".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .

أخبار تهمك

هدرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ثالث العالم والزمالك الـ21 فى قائمة الأكثر تتويجًا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة

درست القانون وحفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق.. 8 معلومات لا تفوتك عن «نهاوند سري» مُذيعة قناة الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يُقرر التصعيد ضد آرثر ميلو

منذ 35 دقيقة

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ 34 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

منذ ساعة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

04:38 م

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

05:03 م

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

01:31 م

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

08:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»