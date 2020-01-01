بإطلالة غريبة.. أسماء أبو اليزيد في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

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تحرص الفنانة أسماء أبو اليزيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها، ظهرت بإطلالة غريبة جداً، وعلقت قائلة"انظر للشيء الإيجابي في اليوم، حتى إذا لو بعض الأيام ثقيلة لابد أن تنظر إلى القليل من الصعب فيها".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .