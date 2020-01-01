ريا أبى راشد تقدم الشكر لكل امرأة وتقبل التحدي في مبادرة النساء للنساء

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:11 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
ولاء عبد الناصر
تحرص الإعلامية رايا أبى راشد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت رايا أبى راشد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها بالأبيض والأسود، كتحدي في مبادرة النساء للنساء، وعلقت قائلة"شكراً لكل امرأة علّمتني، ألهمتني، ساندتني، وغيّرتني للأفضل.. بتأمّل كون عم بعمل نفس الشي لغيري.. بحييكن وبحبكن".

نبذة عن رايا أبى راشد:

_هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، وقد اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

_وُلدت رايا أبي راشد في بيروت، لبنان في 12 أيار/ مايو 1977. بدأت ريا حياتها المهنية صحفية في بيروت، قبل انتقالها للعيش في بريطانيا في العام 1997.


_دخلت رايا المجال الإعلامي عندما كان عمرها 18 عامًا، وكانت تدرس الاقتصاد، وكانت البداية مع إذاعة RML وتلفزيون MTV اللبناني، وMurr TV2، كما كانت تقدم الأخبار السينمائية في برنامج يدعى The Music Show

_حصلت على عددٍ من الدرجات العلمية المختلفة، مثل البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في الصحافة والإذاعة، كما أنها تتحدث عدة لغات بطلاقة مثل العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

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