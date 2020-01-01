تعطيل العمل بالبورصة المصرية لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الأضحي

في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك بدءا من يوم

الخميس المقبل الموافق ٣٠يوليو٢٠٢٠ ، وحتى الاثنين الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٠، وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر خلال نفس الفترة.





فقد قرر مجلس إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بالبورصة بدءا من يوم الخميس الموافق ٣٠ يوليو ، وحتى الاثنين الموافق ٣ أغسطس، علي أن يستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء ٤أغسطس ٢٠٢٠.