تعطيل العمل بالبورصة المصرية لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الأضحي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:12 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك بدءا من يوم
الخميس المقبل الموافق ٣٠يوليو٢٠٢٠ ، وحتى الاثنين الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٠، وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر خلال نفس الفترة.

فقد قرر مجلس إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بالبورصة بدءا من  يوم  الخميس الموافق ٣٠ يوليو ، وحتى الاثنين الموافق ٣ أغسطس، علي أن يستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء ٤أغسطس ٢٠٢٠.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البورصة المصرية البنك المركزي اجازة البورصة أجازة عيد الأضحى

أخبار تهمك

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ثالث العالم والزمالك الـ21 فى قائمة الأكثر تتويجًا

منذ ساعة و 23 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على «كريم كوجاك» مُذيع قناة الأهلي الجديد.. مُمثل محترف ومتزوج من إعلامية مشهورة

منذ 43 دقيقة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

فايلر يرفض عودة نجم الفريق من الإعارة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل لهذا السبب: "لأ يا كامل"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

نجم الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبة "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

هدرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة لأنصار ريال مدريد قبل مواجهة مان سيتي بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

ديان لوفرين يوجه رسالة مؤثرة لـ"صلاح"

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

البورصة: بدء إجازة عيد الأضحي من الإثنين المقبل

غدا.. البنوك تعاود العمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

"المركزي" يعلن مواعيد أجازة عيد الأضحي المبارك بالبنوك المصرية

3 أيام عطلة عيد الأضحي بالبورصة المصرية

غدًا الاربعاء.. البورصة والبنوك يستأنفون عملهم بعد أنتهاء أجازة عيد الاضحى

"المركزي" يعلن تعطل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة 6 أكتوبر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:31 م

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

نجم الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك

02:59 م

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

08:49 ص

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

01:01 م

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

11:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»