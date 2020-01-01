تجديد حبس 6 روسيين بتهمة التخابر والانضمام لجماعة إرهابية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:07 م
أرشيفية
أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس 6 متهمين بينهم 5 شباب روسيي الجنسية، وفتاة روسية تدعى ذو الخمور كستروف 45 يوما على ذمة التحقيقات.

عقدت جلسة التجديد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم منها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالإضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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