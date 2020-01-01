وزير الإعلام يلقي محاضرة عن الوعي والأمن القومي بكلية الحرب العليا

ألقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، محاضرة بكلية الحرب العليا بعنوان الوعي والأمن القومي.





وتناولت المحاضرة أسباب غياب الوعي في المجتمعات، والعوامل المؤثرة على حالة الوعي في المجتمع، والمؤسسات المسئولة عن بناء الوعي في المجتمع.





كما تطرقت المحاضرة إلى مسئولية الإعلام في حالة الوعي، وتطور هذه المسئولية مع ظهور الإعلام الحديث، وأثر ذلك على الأمن القومي المصري.





وعقب ذلك قام "هيكل" بالرد على الأسئلة من الدارسين العسكريين المصريين والوافدين.





وكان اللواء طارق أنور هلال رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، قد استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قبل بدء المحاضرة وأهداه درع الأكاديمية.





كما قام اللواء خالد صلاح صادق، مدير كلية الحرب العليا، بإهدائه درع الكلية عقب انتهاء المحاضرة، وفي الختام تم التقاط صورة تذكارية من الدارسين.







