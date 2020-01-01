وزير الإعلام يلقي محاضرة عن الوعي والأمن القومي بكلية الحرب العليا
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:03 م
ميسون أبو الحسن
ألقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، محاضرة بكلية الحرب العليا بعنوان الوعي والأمن القومي.
وتناولت المحاضرة أسباب غياب الوعي في المجتمعات، والعوامل المؤثرة على حالة الوعي في المجتمع، والمؤسسات المسئولة عن بناء الوعي في المجتمع.
كما تطرقت المحاضرة إلى مسئولية الإعلام في حالة الوعي، وتطور هذه المسئولية مع ظهور الإعلام الحديث، وأثر ذلك على الأمن القومي المصري.
وعقب ذلك قام "هيكل" بالرد على الأسئلة من الدارسين العسكريين المصريين والوافدين.
وكان اللواء طارق أنور هلال رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، قد استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قبل بدء المحاضرة وأهداه درع الأكاديمية.
كما قام اللواء خالد صلاح صادق، مدير كلية الحرب العليا، بإهدائه درع الكلية عقب انتهاء المحاضرة، وفي الختام تم التقاط صورة تذكارية من الدارسين.
اجتماع مشترك بين وزير الإعلام المصري ونظيره اليمني
وكان قد عقد سابقًا، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اجتماعًا مع نظيره اليمني؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وأوضح "هيكل" خلال لقائه بوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني والوفد المرافق له، بموقف مصر الواضح مع الحكومة الشرعية باليمن، وأنها على استعداد لتقديم المساعدات في كافة المجالات للأشقاء باليمن.
ومن جانبه أشاد وزير الإعلام اليمني بجهود القيادة السياسية في مصر، في دعم اليمن في مختلف القضايا، موضحًا أن الشعب المصري شعب قوى وعظيم، وأن أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، أمر واجب للمنطقة العربية.
وأوضح أن مصر تجاوزت كثير من الأزمات بتماسك الشعب المصري بفضل الحكمة السياسية، وتطرق الحديث عن تعديل الاتفاقيات التي تم توقيعها في السابق، واستعرض في أول اجتماع للجنة العليا بين البلدين.
وأشار وزير الاعلام اليمني أن الحكومة اليمنية في حاجة للتدريب على كيفية التعامل مع الإعلام المتطور.
وأكد أسامة هيكل استعداد وزارة الدولة للإعلام لتقديم مختلف الدورات التدريبية للإعلاميين الأشقاء في اليمن، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن وإعداد دورات مستقبلية لتدريب الصحفيين في مجال الصحافة الإلكترونية، وذلك للالتزام بالقيم والمبادئ في النشر.
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