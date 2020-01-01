ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا في يوليو لأعلى مستوى

أظهر مسح يوم الثلاثاء أن مقياسا لمبيعات التجزئة في بريطانيا في يوليو ارتفع لأعلى مستوى في ما يزيد عن عام مع استئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية في أعقاب إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا.





وارتفع ميزان مبيعات التجزئة الشهري لاتحاد الصناعات البريطاني إلى زائد أربعة من ناقص 37 في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2019، لكنه لا يزال يشير إلى نمو متواضع فحسب للمبيعات على أساس سنوي.





وقال رين نيوتن-سميث كبير اقتصاديي الاتحاد ”أمر رائع أن نرى مبيعات التجزئة تستقر الشهر الجاري، لكن هذا لا يوضح الصورة كاملة“.





تضرر قطاع التجزئة بشدة جراء جائحة كوفيد-19، مما أدى لموجة من تسريح العاملين.





وقال نيوتن-سميث ”تمخضت الأزمة عن فائزين وخاسرين في قطاع التجزئة ولا تزال الصورة قاتمة لبعض الشركات“.





وأظهر المسح الذي شمل 61 سلسلة متاجر تجزئة أنها تتوقع أداء أضعف قليلا في أغسطس آب.







