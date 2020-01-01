جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل بداية الجولة الـ37

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:51 م
إيموبلي و كريستيانو رونالدو
إيموبلي و كريستيانو رونالدو
أحمد عصام
تبدأ منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي مساء اليوم في الساعة 7:30 مساءً، حيث يلتقي فريق اتالانتا مع منافسه بارما في افتتاحية الاسبوع.


بينما ستكون المباراة الاقوى خلال تلك الجولة بين فريق إنتر ميلان ونابولي مساء الليلة في الساعة 9:45 مساءً على ملعب الإنتر.


ويتصدر تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو جدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 34 هدف، وبفارق 3 أهداف عن كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني.


ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي :-

1- تشيرو إيموبلي 34 هدف.
2- كريستيانو رونالدو 31 هدف.
3- روميلو لوكاكو 23 هدف.
4- فرانشيسكو كابوتو 19 هدف.
5- جواو بيدرو 18 هدف.
6- لويس مورييل 18 هدف.
7- دوفان زاباتا 18 هدف.
8- أندريا بيلوتي 16 هدف.
9- جوسيب اليسيتش 15 هدف.
10- ايدين دزيكو 15 هدف.

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