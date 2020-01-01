"إسمك هيفضل محفور في أذهان الكل".. أحمد جمال ينعي طبيب الغلابة

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نعى الفنان أحمد جمال، طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي، الذي توفى اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".



وعلق جمال على الصورة قائلاً: "الدكتور محمد مشالي.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويكتبلك كل حاجة عملتها في الخير في ميزان حسناتك.. إسمك هيفضل محفور في أذهان الكل كنموذج للزهد في الدنيا".



واشارت مصادر قربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، في تصريحات صحفية، الى أنه يتم إجراء الترتيبات لجنازة الطبيب الراحل في مسجد الأحمدي بطنطا وسيتم دفنه بعد ذلك في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسقط رأسه.





يذكر أن طبيب الغلابة، ترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء.



