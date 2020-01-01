رامي صبري يشوق جمهوره لأغنية "خطيرة"

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نشر الفنان رامي صبري، البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة "خطيرة" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .



وعلق رامي على الصورة قائلاً: " قريباً"، وتعد الأغنية من ألحان رامي صبري، وكلمات تامر حسين، توزيع جلال الحمداوي، ومن المقرر طرحها في ال30 من شهر يوليو الجاري.





وحقق رامي صبري مؤخرًا نجاحًا ساحقًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه أغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.





يذكر أنها لم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها تامر حسين مع رامي صبري، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وأغنيه"بتهتمي"، من توزيع تميم، وأغنيه الأخيرة "فرص تانية".





