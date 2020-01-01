هدرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:56 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن هدرسفيلد تاون استقر على بيع رمضان صبحي المعار لصفوف الأهلي، لأحد الأندية الأوروبية.

هدرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

وذكرت صحيفة "Examiner Live" البريطانية اليوم أن نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي يرغب في بيع رمضان صبحي لأحد الأندية الأوروبية.

وكشفت الصحيفة أن هدرسفيلد يأمل في أن يحصل على أكبر عائد مادي من بيع رمضان صبحي، لذلك فإن مسألة تعاقد الأهلي معه بشكل رسمي لن يكون مجزيا.

وأفادت أن الأهلي يحرص على إنهاء صفقة رمضان صبحي، لكن الأمر يبدو صعبا في ظل مطالب هدرسفيلد المادية الكبيرة.

ويرى هدرسفيلد تاون أن العائد الأكثر من بيع رمضان صبحي سيكون من أحد الأندية الأوروبية.

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