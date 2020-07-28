تامر هجرس لإبنته: "ربنا يهديكي الصراط المستقيم" (صور)

شارك الفنان تامر هاجر، جمهوره بصورة جديدة له برفقة ابنته، وذلك عبر على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيه.









وعلق تامر، على الصورة قائلًا: "طفلتي الصغيره ، محظوظ أني باباكي ، قلبك من دهب ، روحك كلها حب ، شمس الابتسامة ، الضحكة اللي بترفعني إلى أعلى سحابة ، بتزيدي حكمة و قوه ، انتي هديتي من ربنا ، خليكي كويسه و بخير عشان تخلي العالم افضل انهارده و كل يوم ، قلبي معك دايما ، ربنا يحفظك و يحميكي و يهديكي الصراط المستقيم دائما يا حبيبتي يا تمتما بحبك ".





وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور هجرس، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه.









يذكر أن آخر اعمال تامر هاجر، مسلسل "بدل الحدوته تلاته" الذي شارك به السباق الرمضاني الماضي عام 2019، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة دنيا سمير غانم وأحمد رزق وعمرو وهبة وسمير غانم.







