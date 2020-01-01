الجيش الإسرائيلي يرسل منظومات نيران متطورة وقوات خاصة إلى الحدود مع لبنان

أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعزيزات عسكرية ومنظومات نيران متطورة وقوات خاصة إلى الحدود مع لبنان.

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إرسال تعزيزات من قوات المشاة إلى الحدود مع لبنان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد حلق الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، فوق المناطق الحدودية جنوب لبنان.

وقال رئيس الوزراء اللبناني، في تصريحات صحفية، إن إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا وخرقت القرار 1701 عبر تصعيد عسكري خطير.

وقد نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدافع وبطاريات مضادة للصواريخ على حدود لبنان.

وفي وقت سابق، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، من حركة دورياته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الجيش الإسرائيلي كثف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة".

وأضافت أن آليات عسكرية من نوع "هامر" شوهدت في منطقة العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة.