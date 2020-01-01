تعرف على تفاصيل الأغنية الفرنسية التي تغنيها إليسا في ألبومها الجديد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
نور طلعت
قررت الفنانة إليسا، أن تقدم أغنية باللغة الفرنسية ضمن أغاني ألبومها الجديد والذي يحمل عنوان"صاحبة رأي".



تحمل الأغنية عنوان Mourir sur scène ، بمعنى"الموت على خشبة المسرح" وهي أغنية الفنانة داليدا التي طرحتها عام 1983 ضمن أغاني ألبوم Les p'tits mots الذي طرحته في نفس العام، والأغنية من كلمات
Michel Jouveaux وJeff Barnel، وحققت الأغنية نجاحًا ساحقًا وقت طرحها حتى وقتنا هذا.



جدير بالذكر أن إليسا تستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل عنوان"صاحبة رأي" ومن إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"وذلك يوم 1 من شهر أغسطس المُقبل.


وينشر"الفجر الفني"، قائمة أغاني الألبوم قبل طرحه، والذي يضم 17 أغنية، 11 منهم باللهجة المصرية، و7 باللهجة اللبنانية بالإضافة إلى إعاده غناء أغنية باللغة الفرنسة للفنانة داليدا، تحمل عنوان mourir sur scène" هم:


"صاحبة رأي"، "أغانينا"،"عظيمة"،"وفي"،"مباحة ليك"،"حبة اهتمام"،على حس حكايتنا"،"هعتبرك مُت"،"غلطة وقت"،"أنا شبه نسيتك"،"هنغني كمان وكمان"،"سمعني"،"ليك لوحدك"،"وإنت قصادي"،"إلى الله"،"بنحب الحياه"،"قهوة الماضي"،"و""mourir sur scène"


ويتعاون مع إليسا في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم بهاء الدين محمد، أمير طعيمة، أسامة مصطفى، شادي نور، أحمد زعيم، محمد يحيى، إلهامي دهيمة، نور، أحمد عبد السلام.

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