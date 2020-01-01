رواد السوشيال ميديا يهاجمون زوج آية حجازي المتهم بالاعتداء على 4 ناشطات جنسيا

هاجم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، محمد حسنين مصطفى عبدالله ومحمد أحمد حسين، بشأن تورطهما بتضرر 4 ناشطات من الأول لتعرضهن للتحرش من جانبه، فضلًا عن التحذير من التعامل مع الثاني ومطالبة الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش من جانبه بالتقدم ببلاغات ضده.





وقال رواد السوشيال ميديا: " محمد حسن مصطفى عبدالله، زوج آية حجازي، سبق اتهامها في القضية رقم 4252/2014 جنايات اتجار بالبشر ومؤسس كيان غير شرعي باسم بلادي في أمريكا".



