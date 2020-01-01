رواد السوشيال ميديا يهاجمون زوج آية حجازي المتهم بالاعتداء على 4 ناشطات جنسيا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
هاجم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، محمد حسنين مصطفى عبدالله ومحمد أحمد حسين، بشأن تورطهما بتضرر 4 ناشطات من الأول لتعرضهن للتحرش من جانبه، فضلًا عن التحذير من التعامل مع الثاني ومطالبة الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش من جانبه بالتقدم ببلاغات ضده.

وقال رواد السوشيال ميديا: "محمد حسن مصطفى عبدالله، زوج آية حجازي، سبق اتهامها في القضية رقم 4252/2014 جنايات اتجار بالبشر ومؤسس كيان غير شرعي باسم بلادي في أمريكا".

وأضاف رواد السوشيال: "طارق محمد أحمد حسين، شهرته (طارق كيتو) باحث بمركز دعم التحول الديمقراطي بتونس، وسبق تقنين إجراءات ضده عام 2017، لتحريضه على التظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود، ومتهم في القضية رقم 1739/2018 التحرك الإعلامي للعناصر الاثارية والإخوانية".

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