موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:33 م
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
يلتقي فريق برشلونة مع نظيره نابولي الإيطالي يوم السبت 8 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي :-
وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب سان باولو بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق، وسوف يغيب الثنائي ارتورو فيدال وسيرجي بوسكيتس عن تلك المباراة بسبب تراكم البطاقات.

موعد مباراة برشلونة ضد نابولي :-
وستقام المباراة بين فريق برشلونة ونابولي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبرشلونة :-
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين برشلونة ونابولي على قناة بي إن سبورت 1 HD.

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