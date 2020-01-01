افتتاح قسم الرعاية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي بعد تجديده

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:03 م
الافتتاح
الافتتاح
محمود الجلاد
وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر تحية تقديرٍ وإعزازٍ لجميع الطواقم الطبية بالقطاع الطبي بالجامعة من أساتذة كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط، ومدرسين، وهيئة معاونة، وأطباء، وهيئة تمريض؛ لصمودهم ووقوفهم بجانب باقي المؤسسات في المنظومة الطبية للدولة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا. 

وأعلن رئيس الجامعة، خلال افتتاح تجديدات قسم الرعاية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي بسعة نحو 20 سريرا، إضافة لتفقده أعمال التطوير لبعض مدرجات الجامعة، إضافة لتفقده لمعامل المحاكاة لطالبات قطاع الطب، أن جهود أبناء القطاع الطبي بجامعة الأزهر أشاد بها القاصي والداني في مختلف محافظات الجمهورية. 
مشيرًا إلى أن الجامعة احتفلت أمس الأول بتعافي آخر مريض بفيروس كورونا وخروج جميع مرضى فيروس كورونا من مستشفى جامعة الأزهر التخصصي والزهراء الجامعي.

رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح اليوم كل من الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتورة نيرة مفتاح، عميدة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتورة وفاء حلمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هناء العبيسي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة تغريد عبد الرحمن، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي.

وفي ختام جولة رئيس الجامعة تم تكريم الدكتورة هناء العبيسي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ لجهودها المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بمستوى البحث العلمي في مختلف التخصصات الطبية، ووجهت عميدة الكلية الشكر للدكتورة نجلاء مختار، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي الأسبق؛ لجهودها المشهودة والمخلصة خلال جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن قطاع الطب بجامعة الأزهر قام ومنذ اليوم الأول خلال مواجهة أزمة فيروس كورونا ببذل جهود كبيرة؛ من خلال مشاركة نخبة طبية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى بمستشفيات العزل في العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، والأزهر التخصصي، والزهراء الجامعي، ودمياط، وأسيوط.

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قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما قدم المجلس الشكر والتقدير للأطقم الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر الذين واجهوا الصعوبات وقدموا التضحيات لمساعدة المرضى وتكللت جهودهم بخروج جميع مرضى فيروس كورونا من مستشفيات الجامعة التخصصي والزهراء حيث أعلنت الجامعة عن خروج آخر حالة أمس وسيتم بالتعاون مع إدارة الحرب الكيميائية تعقيم المستشفيات خلال الأيام المقبلة.

كما قدم المجلس الشكر للعمداء الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش، وللمجلات العلمية التي حصلت على تقديرات مرتفعة في تقييم المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلن المجلس أن الامتحانات ستنتهي يوم ٢٨ من هذا الشهر معربا عن خالص تقديره لكافة العاملين في الجامعة الذين بذلوا كافة جهودهم المخلصة لإنجاح الامتحانات.

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