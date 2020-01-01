المشدد 15 سنة لأربع متهمين بانتحال صفة ضباط في الخليفة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، بمعاقبة 4 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة 3 متهمين بالإكراه بدائرة قسم الخليفة، بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى اللبان، بعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ودكتور محمد بركات وشريف محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمد. ع"، و"أحمد.م"، و"حمدى. أ"، و"إسراء.ع"، تهمة سرقة المنقولات والمبالغ المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليهم "ي.ز"، و" م.ي"،و "م.أ"، وذلك حال حيازة المتهم الأول والثانى لسلاح نارى، بأن استوقفوهم بزعم أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، واصطحبوهم لسيارة أجرة يستقلونها، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة التدخل فى وظيفة من من الوظائف العمومية وهى رجال الضبط القضائي بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك.

في سياق آخر، كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل بالجيزة، إذ تبين أن الشاب بكامل ملابسه، ولا يوجد به إصابات ظاهرية، ولا شبهة جنائية حول الواقعة.





وأفادت التحقيقات، أنه ألقى بنفسه بنهر النيل منتحرًا، نتيجة مروره بأزمة نفسية لعدم زواجه من حبيبته، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.





كانت تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل بمنطقة القصبجى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب انتشلها رجال الإنقاذ النهرى، بعد أن طفت على سطح المياه.





حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق









كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.









وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالإضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.





وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.





وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.





بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



