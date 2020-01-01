برلماني يشيد بخطة الرئيس في مجال الغزل والنسيج

أشاد حسن عمر، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عن مصانع المحلة لصناعة الغزل والنسيج وذلك أثناء افتتاحه المنطقة الصناعية بالروبيكى.





وأضاف "عمر" في بيان له، أن ما صرح به الرئيس عن وجود خطة طموحة، للارتقاء بصناعه الغزل والنسيج هو رسالة طمأنينة لُعمال مدينة المحلة، مشيرًا إلي أن مصانع الغزل والنسيج تعرضت لمشاكل كبيرة خلال السنوات الماضية، وقد أرجع الرئيس ما وصلت اليه حال مصانع المحلة من تدهور إلي سوء الادارة.





وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي وضعت خطة كاملة للارتقاء بمصانع الغزل، لافتًا إلي أن رسالة الرئيس، اليوم، للعاملين بقطاع الغزل والمحلة هي "لن نتخلي عن المحلة".





وأشار عضو محلية النواب، إلي أن هذه الرسالة تؤكد حرص الدولة على متابعة كل الملفات ووضع حلول جذرية لها والارتقاء.،بقطاع الصناعة بشكل عام وبصناعة الغزل والنسيج بشكل خاص





افتتاح السيسي للمدينة الصناعية

وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المدينة الصناعية بالروبيكي بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي فضلا عن حضور عدد من كبار رجال الدولة والمسئولين ولفيف من القيادات العسكرية والشرطية والإعلاميين.





وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة بصدد خطة طموحة جدا للغزل والنسيج، موجها حديثه لأهالى المحلة قائلا: "أهلنا اللى في المحلة لن نتخلى عن إعادة المحلة لمكانتها التي تستحقها، لكن المكانة دى لا تتحقق بالدولة فقط".





وأضاف الرئيس خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي: "هنعمل مصانع بنفس المستوى في المحلة وبقول لقطاع الأعمال الكلام ده بتعمل بنعيد صياغة الأراضى للمساهمة في سداد المديونيات، وتطوير وإحلال كامل لهذه المصانع".



