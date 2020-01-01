البحرية الأمريكية: المناورات العسكرية الإيرانية في الخليج متهورة وغير مسؤولة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:28 م
البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
وكالات

أكدت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المناورات العسكرية الإيرانية في الخليج متهورة وغير مسؤولة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأمريكية، أن الأسلحة الإيرانية المصادرة في بحر العرب كانت في طريقها إلى الحوثيين.

 

وأورد بيان القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، أن الأسلحة التي جرت مصادرتها تضم 3 صواريخ أرض جو.

 

وأشار المصدر إلى أن الصواريخ المئة والخمسين التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات، وأظهر مقطع فيديو باللونين الأبيض والأسود تفاصيل العملية العسكرية.

 

وفي وقت لاحق، قالت البحرية الأمريكية، إن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين.

 

وتأتي مصادرة الجيش الأمريكي لصواريخ من صنع إيراني، بعدما دخلت واشنطن وطهران في توتر كبير، خلال يناير الماضي، عقب مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

 

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