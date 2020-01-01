وزير السياحة يعلن رعاية السيسي لمؤتمر دولى مشترك مع الإيسيسكو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسام زيدان
أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، عن تنظيم مؤتمر دولي حضوري بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تستضيفه مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الافتراضي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء وأبرز الخبراء في مجال الآثار، وتعقده الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

وأشار العناني إلى أنه سيتم لاحقًا الاتفاق على موعد انعقاده خلال 2020، وأكد على ترحيب مصر بالمشاركة في مجموعة عمل مصغرة لتعد بيانا يصدر عن منظمة الإيسيسكو خلال المؤتمر. 

وعبر وزير السياحة والآثار المصري عن ثقته في أن المؤتمر الدولي الافتراضي الذي عقدته الإيسيسكو اليوم سيكون نقطة فاصلة لدعم التعاون بين الدول بعضها البعض في التصدي لسرقة الآثار والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، من خلال إيجاد الأطر اللازمة والنظم المؤسسية والتعاون لمكافحة الاتجار في الممتلكات الثقافيةواسترجاع الآثار التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة. 

وقد رحب المدير العام للإيسيسكو برعاية الرئيس السيسي للمؤتمر الدولي القادم حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لاستعادة آثارها. 

وخلال أربع جلسات عمل، أعقبت الجلسة الافتتاحية، ناقش المؤتمر الدولي الافتراضي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية القضية من جميع جوانبها، حيث تناولت الجلسة الأولى الحالة الراهنة للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، وتحدث فيها الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق، عن التحديات التي واجهت التراث العراقي بعد عام 2003.

إقرأ أيضًا.. سفير السويد: "مصر مقصدنا السياحي المفضل".. وأشيد بإجراءات السلامة المصرية 

قال السفير السويدي في القاهرة إن مصر هي المقصد السياحي الثاني المفضل لدي الشعب السويدي، حيث أن مواطنيه شغوفين ومهتمين بالسفر الي مصر. 

جاء ذلك خلال اجتماع للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع رؤساء بعثات الدول الإسكندنافية الأربعة المعتمدين في القاهرة: فنلندا والسويد والنرويج والقائمة بأعمال سفير الدنمارك عبر الفيديو كونفرانس، وحضر الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

وأشاد السفير إشادة خاصة بضوابط السلامة الصحية المطبقة في مصر، وحرصه علي تفقد تطبيق هذه الضوابط بنفسه علي أرض الواقع بالبحر الاحمر وجنوب سيناء.

وأضاف أن الشعب السويدي أصبح لديه اهتماما أكثر بالسياحة الثقافية، إضافة إلى حبه وشغفه بالسياحة الشاطئية.

ونوه على أهمية تنظيم رحلات ثقافية لتعريفهم علي الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بزيارة المواقع الاثرية المختلفة التي تذخر بها مصر.

يذكر أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة استقبلت ما يزيد عن ٢٦ ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ولم يتم رصد أية حالة إصابة واحدة لهم سواء أثناء وجودهم في مصر او بعد عودتهم إلى بلادهم بعد قضاء أجازاتهم وانتهاء برامجهم السياحية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الايسسكو مصر السياحة الرئيس السيسى الايسسكو

أخبار تهمك

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

بشرى سارة لأنصار ريال مدريد قبل مواجهة مان سيتي بدوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

ديان لوفرين يوجه رسالة مؤثرة لـ"صلاح"

منذ أقل من ساعة

تعرف على «كريم كوجاك» مُذيع قناة الأهلي الجديد.. مُمثل محترف ومتزوج من إعلامية مشهورة

منذ نصف ساعة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبة "كهربا"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

السيسي يقاطع وزير النقل لهذا السبب: "لأ يا كامل"

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض عودة نجم الفريق من الإعارة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ثالث العالم والزمالك الـ21 فى قائمة الأكثر تتويجًا

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التعليم العالي": الوطنية لليونسكو تشارك في الدورة الـ39 لـ"الإيسيسكو" بالمغرب

تونس توقع على محضر اجتماع اللجنة التحضيرية لتظاهرة "عاصمة الثقافة الاسلامية"

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للأمن السيبراني وحماية المؤسسات العربية

اليونسكو يعتمد مبادرة مصرية لمحاربة الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية

العناني يستقبل وزير السياحة البيروڤي وتضامن ضد الإتجار بالممتلكات الثقافية

"الفجر" تحاور مدير عام منظمة الإيسيسكو: نعتز بشراكتنا مع مصر.. ونحارب الإرهاب بنشر الثقافة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:31 م

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

نجم الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك

02:59 م

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

08:49 ص

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

01:01 م

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

11:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»