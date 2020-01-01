وزيرة التضامن: مبادرة لدعم أهالي محافظة سيناء لتوفير المواد الطبية والحماية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:21 م
نيفين القباج
نيفين القباج
آيات عامر
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين مبادرة لدعم أهالي محافظة شمال سيناء بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وصندوق تحيا مصر؛ لتوفير المواد الطبية وأدوات الحماية والنظافة الشخصية وتقديم مساعدات أغاثية وسلات غذائية للأسر هناك.

جاء ذلك خلال إحتفالية تكريم رونالد أوفترنجر، الرئيس السابق للبعثة الدولية للصليب الأحمر في مصر، والذي ترأس اللجنة الدولية على مدار ثلاثة أعوام ويتسلم منه رئاسة البعثة جيروم فونتانا، اليوم.

وأعربت القباج عن سعادتها دائمًا بالعمل مع جميع الشركاء من الحركة وخاصة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، والتي أثبتت على مر السنين أنها شريكنا الدائم ومحل ثقتنا، مضيفة أنها كانت تجربة رائعة  العمل مع السيد رونالد على مدار سنوات بصفته رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت القباج إن فترة عمل السيد رونالد -والتي تتخطى الثلاث سنوات- نجح في تحقيق العديد من الإنجازات في المجال الإنساني في مصر، لا سيما في توفير دعم الأمن الاقتصادي ومواد الإغاثة للأسر الأكثر ضعفًا في شمال سيناء بالإضافة إلى الدعم المستمر لفرق الاستجابة للطوارئ، والمساهمة في بناء قدرات جمعيتنا الوطنية في عدة  مجالات هامة، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ القانون الدولي الإنساني، واستعادة الروابط الأسرية، وإدارة الجثث، والصحة النفسية، والإسعافات الأولية، والوصول الآمن والإعلام.

ولفتت القباج إلى أن السيد رونالد كان له إيمانه الخاص بمبادئ حركتنا في الهلال الأحمر المصري، والقانون الدولي الإنساني مشهود له، وأتاح لنا فرصة مميزة للعمل معا ومع الجهات المعنية ضمن مناقشات رفيعة المستوى لضمان نشرها وتطبيقها.

وتابعت: "مما لا شك فيه؛ أن حرصك على التواجد دائمًا معنا في الأحداث والمناسبات المختلفة على مدار السنوات الماضية، والاعتراف الدائم بدور متطوعينا، وتقدير جهودهم كان وسيظل محل تقدير كبير من قبل جميع أفراد أسرة الهلال الأحمر المصرى".

وأضافت: "لدي يقين شديد أن تفهمك العميق لسياق المجتمع المصري ورؤيتك طويلة المدى في تطبيق إطار التعاون والتنسيق بين مكونات الحركة ومبادراتك المستمرة في تقديم يد العون وتبادل الخبرات وتسخير الموارد البشرية والمادية لدى بعثتكم في الأوقات الصعبة التي مرت بها بلادنا وتصدى لها متطوعونا؛ مهدت الطريق أمام تعاوننا المثمر ووضعت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موقعها الحالي كشريك حقيقي للهلال الأحمر المصري، وسنظل دائما نتذكر حكمتك وتفانيك ودبلوماسيتك وثقافتك الواسعة".

وقدمت القباج الشكر إلى متطوعي الهلال الأحمر المصري، مضيفة أنها رأت كم الحب والعطاء من جانبهم، وقالت لهم إنهم فخر لشباب مصر، وتعتبر نفسها دائما متطوعة داخل الهلال الأحمر وغيره لخدمة مصر.

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