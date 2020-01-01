بعد 3 سنين من عرضه.. "الفجر الفني" ينشر صور تُعرض لأول مرة من كواليس فيلم"تصبح على خير"

الفجر الفني

"الفجر الفني"،







وتصدر الفنان تامر حسني، وقتها المركز الأول عربيا في الإيرادات بهذا الفيلم، حيث تابع بنفسه ردود أفعال جمهوره علي الفيلم، بذهابه أكثر من سينما في اليوم الواحد، ليشاهد الفيلم في القاعات مع الجمهور دون علمهم لمعرفة آرائهم والتي كانت مصدر سعادته لإعجابهم الشديد بفكرة الفيلم وأدائه التمثيلي به.



ينفرد""، بنشر صور تُعرض لأول مرة من كواليس فيلم"تصبح على خير" للفنان تامر حسني.وحصلعلى صور جديدة من الشخصيتين جمال اللالي، وحسام الخديوي، اللتين جسدهما حسني، بفيلم "تصبح على خير".يذكر أن فيلم "تصبح على خير" بطولة كل من: "تامر حسني، ونور اللبنانية، ودرة، ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج وليد منصور، وتم طرحه عام 2017 بجميع السينمات.