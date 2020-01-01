بعد 3 سنين من عرضه.. "الفجر الفني" ينشر صور تُعرض لأول مرة من كواليس فيلم"تصبح على خير"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
نور طلعت

ينفرد"الفجر الفني"، بنشر صور تُعرض لأول مرة من كواليس فيلم"تصبح على خير" للفنان تامر حسني.


وحصل "الفجر الفني"، على صور جديدة من الشخصيتين جمال اللالي، وحسام الخديوي، اللتين جسدهما حسني، بفيلم "تصبح على خير".


يذكر أن فيلم "تصبح على خير" بطولة كل من: "تامر حسني، ونور اللبنانية، ودرة، ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج وليد منصور، وتم طرحه عام 2017 بجميع السينمات.


وتصدر الفنان تامر حسني، وقتها المركز الأول عربيا في الإيرادات بهذا الفيلم، حيث تابع بنفسه ردود أفعال جمهوره علي الفيلم، بذهابه أكثر من سينما في اليوم الواحد، ليشاهد الفيلم في القاعات مع الجمهور دون علمهم لمعرفة آرائهم والتي كانت مصدر سعادته لإعجابهم الشديد بفكرة الفيلم وأدائه التمثيلي به.
بعد 3 سنين من عرضه.. "الفجر الفني" ينشر صور تُعرض لأول مرة من كواليس فيلم"تصبح على خير"
بعد 3 سنين من عرضه.. "الفجر الفني" ينشر صور تُعرض لأول مرة من كواليس فيلم"تصبح على خير"
بعد 3 سنين من عرضه.. "الفجر الفني" ينشر صور تُعرض لأول مرة من كواليس فيلم"تصبح على خير"
بعد 3 سنين من عرضه.. "الفجر الفني" ينشر صور تُعرض لأول مرة من كواليس فيلم"تصبح على خير"
بعد 3 سنين من عرضه.. "الفجر الفني" ينشر صور تُعرض لأول مرة من كواليس فيلم"تصبح على خير"
بعد 3 سنين من عرضه.. "الفجر الفني" ينشر صور تُعرض لأول مرة من كواليس فيلم"تصبح على خير"

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