بشرى سارة لأنصار ريال مدريد قبل مواجهة مان سيتي بدوري الأبطال

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:37 م
ريال مدريد
ريال مدريد
أعلنالمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن غياب النجم الأرجنتيني سرجيو أجويرو عن مباراة الفريق الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها في 7 أغسطس المقبل.

خضع أجويرو 32 عاماً، لجراحة في الركبة اليسرى في 24 يونيو  الماضي في برشلونة، بسبب إصابة تعرض لها قبل ذلك التاريخ بيومين، خلال مواجهة السيتي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتعين على اللاعب الأرجنتيني، الذي يعاني من متاعب منذ استئناف التدريبات، مواصلة برنامج التعافي، ولن يتمكن من خوض مباراة إياب "التشامبيونز ليغ" أمام الريال، التي سيسعى خلالها الفريق الإنجليزي على أرضه للتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة الأوروبية، مستغلاً فوزه في لقاء الذهاب على "الملكي" 2-1. 

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