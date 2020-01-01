نجم الشباب السعودي يرفض الانضمام إلى الرائد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:34 م
حسن معاذ
حسن معاذ
كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن لاعب فريق الشباب السعودي، حسن معاذ، رفض عرضاً للانضمام إلى نادي الرائد.

أضافت صحيفة الرياضية السعودية: "الرائد دخل في مفاوضات مع اللاعب، متقدماً بعرض بلغت قيمته نحو مليون و200 ألف ريال سعودي في الموسم الواحد، وهو ما قوبل بالرفض من اللاعب الذي أشترط الحصول على مليون و600 ألف ريال".

وتابعت الصحيفة: "اللاعب دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، مما يسمح له بالتوقيع لأي ناد دون انتظار موافقة ناديه الأصلي".

يذكر أن عقد معاذ مع الشباب ينتهي مع نهاية الموسم الجاري من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي تستأنف منافساته في 4 أغسطس (آب) المقبل، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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