الزمالك يحدد الأجانب الراحلين عن الفريق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:12 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
حدد نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية اللاعبين الأجانب الذين سيرحلون عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.


واستقر الفارس الأبيض على بيع ثلاثة أجانب وهم كل من حميد أحداد ومعروف يوسف ورزاق سيسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وجاء قرار الزمالك ببيع هذا الثلاثي في نهاية الموسم الحالي بعد طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.


وأكد كارتيرون إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الثلاثي في الفريق بالموسم المقبل خاصة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب في صفوف النادي بالوقت الحالي.


وسيبدأ نادي الزمالك في تسويق أحداد وسيسيه ومعروف يوسف الفترة المقبلة حتى يعثر على عروض مميز لبيعهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

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