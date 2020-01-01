الإمارات تسجل 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:22 م
الصحة الإماراتية
الصحة الإماراتية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، عن تسجيل 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.

 

وأجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، أكثر من 43,000  فحص جديد  على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم.

 

حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً في احتواء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث وصلت حالات الشفاء إلى 51235 ما يعادل 88% من مجموع الحالات المسجلة وعددها 58249 حالة.

 

 وتراجعت الحالات النشطة التي تتلقى العلاج إلى 7014 مصاباً، وهو أقل عدد إصابات تم تسجيله منذ 21 أبريل الماضي، الذي شهد 7755 حالة إصابة، فيما شهدت الأيام الماضية ارتفاعاً في حالات الشفاء، لتصل في بعض الأيام إلى ثلاثة أضعاف حالات الإصابة. ونتيجة للرعاية الصحية الفائقة سجلت الدولة صفر وفيات، خلال عدة أيام متفرقة، ما يؤكد نجاعة الإجراءات المتبعة.

 

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، أمس، عن شفاء 387 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وأجرت الوزارة أكثر من 46000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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